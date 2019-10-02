Рада открыла космос для частных украинских компаний

Принятие документа во втором чтении и в целом со внесенными технико-юридическими правками поддержали на пленарном заседании парламента в пятницу 308 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Согласно тексту документа, основными принципами космической деятельности в Украине являются: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, содержащиеся в нем, с ограничениями, только когда это необходимо для обеспечения соблюдения интересов национальной безопасности.

Также подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

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