Кличко пообещал запустить движение транспорта по Шулявскому мосту в декабре. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Сегодня много спекуляций по этому строительству; звучат сомнения в том, что мост строится; некоторые утверждают, что путепровод якобы не построят вовремя. Поэтому от специалистов, от подрядчика я хочу услышать четкий ответ: мы успеваем осуществить необходимые работы, чтобы в конце декабря новым мостом уже двигался транспорт?" – обратился к строителям Кличко.

По словам подрядчиков, уже в начале ноября вся конструкция моста будет смонтирована на временных опорах.

"На сегодня собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон – над проспектом Победы – мы планируем установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", – отметил главный инженер компании "Северо-Украинский строительный альянс" Виталий Чеберяк.

Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы будут перекрывать.

Также, по словам подрядчиков, параллельно продолжаются работы по обустройству подпорной стены со стороны завода "Большевик". Ее длина – около 90 метров, высота – почти 8 метров. Сейчас на объекте работает 45 специалистов.

Представитель субподрядчика, генеральный менеджер голландско-украинской компании "Маммут-Украина" Руслан Сырбу, который также присутствовал на строительстве, заверил, что компания заинтересована в скорейшем выполнении работ, в которых задействована ее техника. Так, для эффективности и темпов работы на строительство моста в Киев из Нидерландов прибыл "мегадомкрат". Многофункциональные модульные платформы, которые двигаются в заданных направлениях и поднимают грузы до 2 тыс. тонн на высоту 20 метров. Также на путепроводе впервые в Украине будет работать гигантский монтажный кран.

Относительно сроков выполнения работ по возведению путепровода председатель совета директоров компании "Укрбуд" Юрий Пелых отметил, что строительство подобного моста за столь непродолжительное время происходит в Украине впервые.

"Быстрее, чем Шулявский, мосты в Украине еще не строились. И новые технологии, которые мы здесь используем, в нашей стране еще ни разу не применялись", – подчеркнул Пелых.

Мэр Киева отметил, что город выполняет свои обязательства перед подрядчиками и требует соблюдения сроков строительства важного инфраструктурного объекта столицы. Поэтому в конце декабря, как и планировали, движение транспорта по новому мосту должно быть открыто.

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