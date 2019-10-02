Госавиаслужба отказалась ограничить МАУ Коломойского для запуска рейсов SkyUp на Гоа

Одновременно с этим комиссия отклонила заявку SkyUp на выполнение одного рейса в неделю из Киева в Гоа с 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Основанием решения об отказе комиссия указала часть 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины. Такую аргументацию регулятор обычно использует при отсутствии свободной квоты на маршруте.

Как сообщалось, пункт об ограничении прав МАУ обсуждался комиссией, поскольку о желании получить права на выполнение рейсов по этому маршруту высказал SkyUp.

Так как существующие права на линию Киев-Гоа распределены, но не используются полностью в течение 12 месяцев, в соответствии с действующим Порядком предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий Госавиаслужба должна была включить в повестку дня вопрос наличия или отсутствия оснований для аннулирования или ограничения имеющихся у других авиаперевозчиков прав на эксплуатацию воздушных линий.

Согласно информации в системе бронирования МАУ, авиаперевозчик в настоящий момент не ведет продажу билетов в Гоа. Также рейсы Киев-Гоа отсутствуют в расписании регулярных и чартерных направлений МАУ. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы только в столицу Индии Дели.

Одновременно с этим комиссия разрешила SkyUp открыть рейсы Львов-Париж с частотой два раза в неделю и одобрила заявку лоу-коста на увеличение частот на линиях Киев-Пардубице с четырех до семи рейсов в неделю, Киев-Львов и Запорожье-Львов до семи рейсов в неделю.

МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

В последнее время компания требует у правительства льгот для поддержки своей деятельности.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

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