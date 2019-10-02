БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.10.19 20:14

Госавиаслужба отказалась ограничить МАУ Коломойского для запуска рейсов SkyUp на Гоа

Комиссия Госавиаслужбы на своем заседании 30 сентября отказалась ограничить право МАУ на эксплуатацию регулярного маршрута из Киева на индийский курорт Гоа.

мау,украины,авиалинии,международные

Одновременно с этим комиссия отклонила заявку SkyUp на выполнение одного рейса в неделю из Киева в Гоа с 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Основанием решения об отказе комиссия указала часть 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины. Такую аргументацию регулятор обычно использует при отсутствии свободной квоты на маршруте.

Как сообщалось, пункт об ограничении прав МАУ обсуждался комиссией, поскольку о желании получить права на выполнение рейсов по этому маршруту высказал SkyUp.

Так как существующие права на линию Киев-Гоа распределены, но не используются полностью в течение 12 месяцев, в соответствии с действующим Порядком предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий Госавиаслужба должна была включить в повестку дня вопрос наличия или отсутствия оснований для аннулирования или ограничения имеющихся у других авиаперевозчиков прав на эксплуатацию воздушных линий.

Согласно информации в системе бронирования МАУ, авиаперевозчик в настоящий момент не ведет продажу билетов в Гоа. Также рейсы Киев-Гоа отсутствуют в расписании регулярных и чартерных направлений МАУ. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы только в столицу Индии Дели.

Одновременно с этим комиссия разрешила SkyUp открыть рейсы Львов-Париж с частотой два раза в неделю и одобрила заявку лоу-коста на увеличение частот на линиях Киев-Пардубице с четырех до семи рейсов в неделю, Киев-Львов и Запорожье-Львов до семи рейсов в неделю.

МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

В последнее время компания требует у правительства льгот для поддержки своей деятельности.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100