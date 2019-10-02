БизнесЦензор

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02.10.19 16:36

Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк установил на четверг, 3 октября, курс гривни на уровне 24,8598 грн/$, снизив его на 30 копеек.

Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни за три дня вернулся на уровень средины сентября.

Как сообщалось, на понедельник, 30 сентября, Национальный банк установил курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, максимального значения с января 2016 года.

На 1 октября курс был снижен до 24,1974 грн/$, на 2 октября – до 24,5553 грн/$.

С начала недели курс гривни упал на 3,2%.

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Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.

а наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в среднем до 25,7-25,8 грн/$, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.

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