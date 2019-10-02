Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни за три дня вернулся на уровень средины сентября.

Как сообщалось, на понедельник, 30 сентября, Национальный банк установил курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, максимального значения с января 2016 года.

На 1 октября курс был снижен до 24,1974 грн/$, на 2 октября – до 24,5553 грн/$.

С начала недели курс гривни упал на 3,2%.

Читайте также: Нацбанк раскрыл темы совещания с Зеленским

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.

а наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в среднем до 25,7-25,8 грн/$, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram