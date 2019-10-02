Владелец ProStor покупает сеть магазинов "Космо"

Об этом говорится в решении АМКУ от 19 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, рассмотрев заявление уполномоченных представителей Вадима Тугая и кипрских компаний Ringside Limited, Cortefill Invests Limited, а также Elandia Holdings Limited и Giancintoco Holdings Limited, регулятор принял решение разрешить опосредованное приобретение бизнесменом контроля над компанией Giancintoco Holdings Limited.

Концентрация заключается в приобретении Тугаем через дочернюю компанию Ringside Limited акций Giancintoco Holdings Limited, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Единого госреестра, "Джиасинтоко Холдингз Лимитед" по состоянию на 2 октября является участником с долей 100% в уставном капитале ООО "Суматра-Лтд", которое развивает сеть парфюмерно-косметических магазинов "Космо", принадлежащую инвестфонду SigmaBleyzer.

Руководителем Elandia Holdings Limited, согласно кипрским реестрам, выступает сооснователь SigmaBleyzer Лев Блейзер.

Ранее Вадим Тугай решил напрямую оформить контроль над сетью Prostor, основателем которой он является. В июле 2019 года АМКУ разрешил ему приобрести долю ООО "Стиль Д", развивающего сеть Prostor, через кипрские компании Ringside Limited и Amikod Limited.

По состоянию на 2 октября 2019 года участниками указаны Вадим Тугай (99,4%), "Рингсайд Лимитед" и Елена Ижак. Уставный капитал ООО "Стиль Д" составляет 231,8 млн грн.

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Как сообщалось, по данным СМИ, владельцы днепропетровской сети Prostor начали переговоры о покупке конкурента – сети "Космо" – в 2018 году, сумма сделки оценивалась в $15 млн.

Еcли соглашение будет подписано, Prostor выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции после сети EVA.

Речь идет только о продаже только парфюмерно-косметических магазинов, аптечный бизнес "Космо" ранее в 2019 году приобрели структуры Сергея Тигипко.

ООО "Суматра-Лтд" работает на рынке розничной торговли парфюмерии и косметики Украины с 1994 года и создала национальную торговую сеть товаров для красоты, здоровья и семьи "Космо" в 2000 году. Сеть на сентябрь 2019 года насчитывала 104 торговых магазина "Космо" в 27 городах страны со складом в Броварах Киевской обл.

Чистый убыток компании в 2018 году сократился на 24,6% и составил 58,9 млн грн, выручка выросла на 18,5 – до 1,85 млрд грн.

Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрел компанию Суматра ЛТД в 2007 году.

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