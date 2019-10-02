Дочерняя компания "Нафтогаза" потратит 3 миллиона на измерение ветра для ВЭС

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца марта 2021 года компания выполнит научные исследования ветровых ресурсов в рамках реализации инвестиционного пилотного проекта по строительству ветроэлектростанции "Марьевка" возле села Марьевка Баштанского района Николаевской области.

В частности, компания смонтирует ветроизмерительный комплекс и проведет ветроизмерительную кампанию, чтобы провести расчеты для определения типа и класса ветроэнергетической установки.

Цена сделки на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,7 млн грн.

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Закупку провели со второй попытки. Первый тендер отменили из-за нехватки участников, поскольку на него пришло только ООО "Проектдормисттехнология" с ценой 3,07 млн грн.

Сейчас ООО "Гарнет Инк" с несколько более низкой ценой отклонили, поскольку оно не подтвердило наличие опыта, работников и оборудования именно для ветроизмерительных кампаний.

Более дорогим конкурентом было ООО "АйПи 2010" Игоря Примаченко с Житомирщины.

Столичная "Глобал Энерджи" с уставным капиталом 1 тыс. грн принадлежит директору Игорю Рупосову и Александру Реутову. Они владеют вышеупомянутой фирмой "Проектдормисттехнология" с Виталием Поспишным, а тот – ООО "НПЦ "Дорстройтехнология" с Дианой Урясьевой.

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