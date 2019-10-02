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02.10.19 20:36

Дочерняя компания "Нафтогаза" потратит 3 миллиона на измерение ветра для ВЭС

Дочернее предприятие "Вуглесинтезгаз Украины" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 26 сентября по результатам тендера заказало ООО "Инвестиционная компания "Глобал Энерджи" исследовательские услуги на 3,05 млн грн.

ветряк

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца марта 2021 года компания выполнит научные исследования ветровых ресурсов в рамках реализации инвестиционного пилотного проекта по строительству ветроэлектростанции "Марьевка" возле села Марьевка Баштанского района Николаевской области.

В частности, компания смонтирует ветроизмерительный комплекс и проведет ветроизмерительную кампанию, чтобы провести расчеты для определения типа и класса ветроэнергетической установки.

Цена сделки на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,7 млн грн.

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Закупку провели со второй попытки. Первый тендер отменили из-за нехватки участников, поскольку на него пришло только ООО "Проектдормисттехнология" с ценой 3,07 млн грн.

Сейчас ООО "Гарнет Инк" с несколько более низкой ценой отклонили, поскольку оно не подтвердило наличие опыта, работников и оборудования именно для ветроизмерительных кампаний.

Более дорогим конкурентом было ООО "АйПи 2010" Игоря Примаченко с Житомирщины.

Столичная "Глобал Энерджи" с уставным капиталом 1 тыс. грн принадлежит директору Игорю Рупосову и Александру Реутову. Они владеют вышеупомянутой фирмой "Проектдормисттехнология" с Виталием Поспишным, а тот – ООО "НПЦ "Дорстройтехнология" с Дианой Урясьевой.

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