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02.10.19 16:05

Госгеокадастр вводит автоматическое обнародование решений о распоряжении землями

Госгеокадастр начинает практику обнародования 100% решений, принимаемых его территориальными органами по вопросам распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в том числе передачи в собственность или пользование земельных участков.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

Информация размещается в разделе "Обнародование приказов по распоряжению землями" на сайте Госгеокадастра.

В открытом доступе предоставляется информация о дате регистрации, номере и тематике ходатайства, категории лиц, обращающихся с ходатайством, статус рассмотрения заявления территориальным органом Госгеокадастра, дата, номер и вид приказа, выданного территориальным органом Госгеокадастра, кадастровый номер и целевое назначение земельного участка, в отношении которого издан приказ. Также благодаря системе будет возможность просмотреть деперсонализированные приказы главных управлений Госгеокадастра относительно распоряжения землями.

Обновление информации происходит автоматически, поскольку функционал синхронизированный с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

Пользователям доступна функция поиска по любому параметру, в частности, по регионам, где было принято решение относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Внедрение нового функционала дает возможность обеспечить преодоление коррупционной составляющей в сфере распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и позволяет сделать прозрачными и публичными все этапы распоряжения землями.

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