Система электронного документообмена между госорганами начала работу, – Дубилет (обновлено)

Об этом Дубилет сказал в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.

Как сообщается в распоряжении Кабмина №879-р от 29 сентября 2019 года, экспериментальный проект по повышению эффективности управленческих процессов в секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc продлится до 31 декабря 2020 года.

Предусмотрено также, что центральные органы исполнительной власти могут присоединиться к экспериментальному проекту по решению соответствующего руководителя госслужбы.

Программное обеспечение IDoc для теста будет предоставлено на безвозмездной основе.

В 2017 году команда портала государственных услуг iGov, координатором которой был действующий министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, запустила систему электронного документооборота IDoc. Продукт предназначен для компаний со штатом от 100 человек, а запускать систему можно как на облаке iGov, так и на серверах компании. Канал передачи данных между IDoc и внешними ресурсами защищен, в основе передачи лежит SSL-протокол (HTTPS с высокой степенью защиты). Используются REST сервисы и SOAP (есть возможность формировать персональные криптопакеты, зашифрованные электронные подписи). Для передачи личных данных используется канал, зашифрованный двойным ключом.

В 2017 году разработчики заявляли, что стоимость системы составляла 250 тыс. грн, в сравнении с аналогами системы, которые стоили 1-2 млн грн (по данным ProZorro).

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных.

Он считает, что если действительно есть принципиальная необходимость брать согласие, то его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным листом.

4 сентября Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.

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