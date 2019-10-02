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02.10.19 15:54

Система электронного документообмена между госорганами начала работу, – Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу. Дубилет рассчитывает, что в течение 1-2 месяцев бумажный документообмен будет сведен к минимуму.

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Об этом Дубилет сказал в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.

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