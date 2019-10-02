Связанная с Коломойским компания начала коммерческий импорт электроэнергии из России

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.

По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Как сообщалось, с начала 2019 года подконтрольный групее "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Днепразот" начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи" .

По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".

ООО "Юнайтед Энерджи" основно в феврале 2018 года. Учредителем фирмы указан Андрей Короткевич-Лещенко. Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая зарегистрирована по общему адресу с "Юнайтед Энерджи". "Укр-Альянс Групп" в 2018 году на тендерах в системе ProZorrо для подтверждения наличия у нее газа предоставляла справки ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

Кроме того, "Юнайтед Энерджи" в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку электроэнергии для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2,3 млрд кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

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