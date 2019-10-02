SkyUp запускает рейс из Львова в Париж

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Минимальная цена авиабилетов составляет 1 425 грн (эквивалент 53 евро) в одну сторону по тарифу, который предусматривает перевозку только ручной клади. Стоимость перелета в обе стороны начинается от 3 097 грн (эквивалент 116 евро).

SkyUp будет летать в аэропорт Парижа Бове, который используют такие лоукосты как Ryanair и Wizz Air. Он расположен в 70 км от французской столицы.

Официальное открытие рейсов Львов-Париж SkyUp анонсировал после того, как 30 сентября комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку авиаперевозчика на выполнение двух еженедельных рейсов по данному маршруту.

В июне SkyUp начал летать из Киева и Харькова в основной аэропорт Парижа Шарля-де-Голля. В сентябре лоукост приостановил рейсы из Харькова, а киевские рейсы перенес в аэропорт Бове.

Информация о возможном запуске рейсов Львов-Париж появилась несколько недель назад. Однако тогда в авиакомпании официально ее не подтверждали, отметив, что рассматривают возможность запуска рейсов по этому маршруту.

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