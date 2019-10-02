Кабмин утвердил региональную структуру новой Таможенной службы

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Следующий шаг в создании новой таможни – сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр", – сообщил Нефьодов.

По словам главы Таможенной службы, эти изменения призваны позволить начать борьбу с "феодализмом" на таможнях, обеспечить экономию на административных расходах, оптимизировать логистику.

Нефьодов добавил, что решение Кабмина также предусматривает создание Координационно-мониторинговой таможни, которая будет осуществлять функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров и т.д.

"Это промежуточная структура, на которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо", – отметил глава Таможенной службы.

"Следующие шаги – назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юрлиц, начало перевода людей в регионах", – добавил Нефьодов.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге сообщил, что новая Таможенная служба начнет свою работу ориентировочно с 1 ноября.

Глава правительства также пообещал, что зарплату сотрудникам новой службы повысят.

"Поэтому новый таможенник может и будет зарабатывать несколько меньше, чем старый таможенник, но зато честно", – отметил премьер.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

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