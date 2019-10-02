Oxford Ecоnomics улучшила прогноз роста ВВП Украины до 3,4%

Об этом говорится в отчете Oxford Economics, обнародованном 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сильный мандат нового правительства, более четкие обязательства по проведению реформ и шаги по ослаблению напряженности в отношениях с Россией способствуют восстановлению экономики", – сказано в отчете.

Несмотря на растущий официальный оптимизм, аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП, поскольку, несмотря на снижение инфляции, рост частного потребления и накопления капитала остается медленным. По сравнению с августовским обзором Oxford Ecоnomics, прогноз роста экономики Украины в 2020 году сохранен на уровне 2,9%, но ухудшен на 2021 год – с 3,1% до 2,6%, а в 2022 году – с 2,8% до 2,7%.

В новом отчете аналитики также значительно улучшили прогноз курса гривни: на конец 2019 года – с 28,5 грн/$ до 26,7 грн/$, в 2020 году – с 29,2 грн/$ до 28 грн/$, в 2021 году – с 29,9 грн/$ до 29,2 грн/$.

"Гривня, выросшая более чем на 10% по отношению к доллару США в этом году, возобновит умеренную траекторию ослабления после ослабления сезонного притока валюты", – считают эксперты Oxford Ecоnomics, допуская заключение новой программы с МВФ на $5 млрд до конца года и одновременно указывая на существующие для этого барьеры.

Согласно отчету, аналитики незначительно улучшили оценку дефицита текущего счета: с 3,3% до 3,1% ВВП в текущем году, с 3,0% до 2,8% ВВП – в следующем и с 2,4% до 2,3% ВВП – в 2021 году.

Эксперты Oxford Ecоnomics также ухудшили прогноз среднегодовой инфляции: в 2019 году – с 8,1% до 9,0%, в 2020 году – с 7,3% до 7,8% и в 2021 году – с 6,9% до 7,2%.

В Oxford Economics приводят оценку экономического риска для Украины по ряду критериев (наихудшая оценка – 10 баллов). В частности, из-за макроэкономических дисбалансов, высокого внутреннего и внешнего политических рисков и дефолта по суверенному долгу, по совокупному критерию общего экономического риска Украине присвоено 7 баллов – 139 место из 164 стран.

По мнению аналитиков, основными рисками являются сопротивление со стороны промышленников реформам и приватизации, связи некоторых чиновников в новой администрации президента с олигархом Игорем Коломойским, чьи попытки вернуть контроль над ПриватБанком могут навредить отношениям Украины с МВФ.

Oxford Ecоnomics также указывает, что резкое ускорение темпов роста до заявленных правительством планов в 5-7% приведет к значительным выплатам по ВВП-варрантам, может негативно повлиять на курс, инфляцию и рост, поэтому может потребоваться некоторый пересмотр условий их выпуска после 2020 года.

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