Полиция не будет штрафовать за "евробляхи" до 1 января, – Гончарук (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы должны решить проблему с этой категорией населения, с людьми, которые оказались в этой ситуации, мы сейчас эту ситуацию изучаем… Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не нейдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, мы даем поручение органам полиции не применять к ним штрафные санкции для того, чтобы не вызывать каких-то лишних конфликтов", – сказал Гончарук.

"Это наше внутреннее правительственное решение о том, каким образом мы организовываем работу органов полиции и каким образом мы организовываем работу фиксации правонарушений. Каким образом это будет согласовываться с законом, мы можем отдельно предоставить разъяснения, что это закон нарушать не будет", – добавил премьер.

Как сообщалось, в сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины до конца ноября.

В свою очередь Министерство инфраструктуры сообщило, что инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Соответствующий законопроект планируется подготовить и принять до конца года.

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Напомним, жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа. Тогда ГФС сообщала, что за две недели оштрафовала более 200 владельцев "евроблях".

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

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