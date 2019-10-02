Данилюк назвал одной из причин своей отставки ситуацию с "Приватбанком"

Об этом Данилюк рассказал в интервью ВВС News Україна, передает БизнесЦензор.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе "Приватбанка". Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", – сказал Данилюк.

На вопрос, какие именно могут быть неправильные решения по "Приватбанку", он уточнил, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", – заявил Данилюк.

Бывший глава СНБО и министр финансов также не видит оснований для поиска компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", – считает Данилюк.

На уточнение, остановит ли отмена национализации "Приватбанка" сотрудничество с МВФ, Данилюк заявил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

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В то же время он опроверг слухи о своем возможном назначении послом Украины в США, и подтвердил, что имел непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей – один из них".

Как сообщалось, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года по май 2018 года и непосредственно участвовал в процессе национализации "Приватбанка".

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