Кравцов пообещал уволить половину менеджмента "Укрзализныци" после критики Гончарука

Об этом в интервью БизнесЦензор заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Многие люди из среднего и высшего менеджмента, которые работали или продолжают работать в УЗ, не самые прозрачные с точки зрения репутации и принимаемых решений. В следующие три месяца, можно это назвать таким себе джихадом, будут кадровые решение касательно ТОП-менеджмента компании. Минимум половина руководящего состава будет заменена", – заявил Кравцов.

Он добавил, что на сегодняшний день продолжается ротация руководителей депо и структурных подразделений.

"На сегодня в целом по структуре за последние 4 месяца проведена замена 15% руководящего состава", – уточнил Кравцов.

Глава правления также отметил, что вопрос увольнения члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука поднимался с 2017 года, однако возможность прекратить полномочия Михальчука появились только сейчас, в том числе благодаря смене власти в стране.

"Правительство сделало правильное заявление и я, как руководитель компании, давно ждал такой позиции. Первое – это понимание того, насколько сложная ситуация в компании и понимание того, насколько нужно на уровне государства принимать ряд решений. Второе – пронизывающая коррупции внутри компании. Мы начали с Михальчука – это показательный пример. Еще раз: если я не мог сменить в течение двух лет ключевой менеджмент компании, это плохо", – добавил Кравцов.

Напомним, Сергей Михальчука называют человеком братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Напомним, в понедельник 30 сентября премьер Алексей Гончарук заявил, что "железная дорога находится в крайне плохом состоянии <...> в том числе, и из-за тотальной коррупции".

"Мы изучаем вопрос с качеством работы менеджмента. Думаю, что в ближайшее время мы дадим этому оценку", - сказал Гончарук.

Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте в ближайшее время на БизнесЦензоре.