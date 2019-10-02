Новый министр культуры призвал членов Совета по господдержке кино уйти в отставку

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, 8 августа Совет по господдержке кинематографии определил победителей конкурсного отбора проектов для получения госфинансирования на сумму 1,7 млрд грн, тогда как текущий уровень финансирования Госкино предусматривает выделение только 0,5 млрд грн.

"11 сентября у нас состоялась встреча с Советом Госкино, где этот независимый орган признал тот факт, что он превысил свои полномочия… Первого октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга. И это решение должно учитывать в первую очередь интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решения – нет", – заявил Бородянский.

По мнению министра, если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на финансирование новых кинопроектов.

"Это означает, что ни один сериал, анимационный фильм не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые мы хотели бы продвигать", – отметил глава министерства.

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Бородянский считает, что сложившаяся ситуация является саботажем интересов киносообщества.

"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий, также и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", – заявил министр.

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