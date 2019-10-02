Россия сократит поставки газа в Европу, – Минэнерго РФ

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"В Европу в прошлом году поставили рекордное количество объемов газа – 201,5 кубометров, это почти приближено к максимальным контрактным количествам "Газпрома". В этом году чуть меньше будет объем поставок – на несколько процентов по сравнению с прошлым годом, но это ни о чем не говорит, потому что рынок достаточно волатилен в зависимости от климатических условий, от заполненности подземных газовых хранилищ", – сказал Новак.

Министр отметил, что в настоящее время доля поставок российского природного газа на европейском рынке составляет 37% от общего объема, что является "нормальным, абсолютно конкурентным уровнем".

По данным министра, добыча газа в России в 2019 году ожидается на уровне 740 млрд кубометров.

Новак также заявил, что Россия готова конкурировать поставщиками газа из других регионов, в том числе с СПГ из США.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее. Если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой ‘газовой дубинки’...", – добавил российский министр.

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Как сообщалось, один из комитетов Сената США в июле одобрил законопроект, который предусматривает санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Администрация американского президента Дональда Трампа также считает, что "Северный поток-2" усилит экономическое влияние России на Европу.

В целом на рассмотрении в Конгрессе и Сенате США находятся сразу несколько документов, направленных против этого проекта "Газпрома".

Сейчас работы по строительству газопровода блокируют власти Дании, которые до сих пор не согласовали ни один из предложенных маршрутов его строительства.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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