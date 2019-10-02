Мобильные операторы снизили комиссию за денежные переводы между абонентами

Об этом говорится в совместном пресс-релизе трех компаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Vodafone Украина".

Как отмечается в сообщении, перевести средства можно несколькими способами: в приложениях "Смарт-Гроші" ("Киевстар"), SharPay (ранее – VodafonePay), Paycell (с конца октября), а также с помощью USSD-запроса и сайтов операторов.

При этом для перевода не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата. Чтобы отправить деньги, нужно выбрать нужный контакт в телефонной книге и перевести нужную сумму на счет с помощью указанных приложений или сайтов операторов. Эти средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2 тыс. сервисов, доступных на платформах "Смарт-Гроші", SharPay (Vodafone) и Paycell.

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По мнению главы департамента мобильных финансовых услуг "Киевстара" Сергея Коптика, подобные переводы могут стать альтернативой банковским карточкам.

"Благодаря сотрудничеству трех компаний, мы сделали то, чего еще не было на нашем рынке – украинцам стало удобно и выгодно переводить деньги друзьям и близким", – отметил руководитель направления финансовых услуг "Vodafone Украина" Дмитрий Коваль.

"Мы и в дальнейшем планируем развивать этот сервис, чтобы мобильные деньги стали удобной заменой обычного кошелька для наших абонентов", – прокомментировал директор финансовой компании Paycell Александр Мартыненко.

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