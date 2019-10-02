Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 170 раз

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В том числе ОВГЗ со сроком обращения 105 дней были проданы на сумму 19,2 млн грн под 15,75% годовых. При этом было удовлетворено 6 из 7 поданных заявок.

Единственная заявка на покупку годовых ценных бумаг под 15,09% принесла бюджету 15,29 млн грн.

Еще 42,7 млн грн принесла продажа двухлетних облигаций под 15,36%.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, этот аукцион по продаже ОВГЗ впервые был проведен через платформу Bloomberg.

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Как сообщалось, ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

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После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.