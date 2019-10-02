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02.10.19 10:11

Конгресс США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $39 миллионов, – Bloomberg

Госдепартамент США утвердил, а Конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн.

javelin,джавелин

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых с решением, передает БизнесЦензор.

По данным одного из источников агентства, речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух ракетных установок Javelin. США уже продали Украине более таких 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

Агентство отмечает, что продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн, которую пыталась заблокировать администрация президента Дональда Трампа в июле.

Собеседники агентства заявили, что не видят никаких доказательств того, что администрация Трампа также пыталась заблокировать продажу ракет.

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