Строительная инспекция ужесточит контроль за подразделениями в регионах

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ГАСИ Александр Строкач, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Премьер-министр дал поручение разобраться с состоянием дел по каждому региону, упорядочить работу территориальных органов и усилить контроль за их деятельностью. Поэтому сегодня ГАСИ будет мониторить работу структурных подразделений по ключевым показателям – это соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны субъектов градостроительной деятельности и общественности, общая градостроительная ситуация в областях и сопоставление ее с действиями должностных лиц. По результатам анализа принимаются управленческие решения", – заявил Строкач.

По словам чиновника, особое внимание территориальные органы должны обратить на соблюдение предусмотренных законодательством сроков при регистрации разрешительных документов на строительство.

Строкач добавил, что уже провел кадровые изменения в разрешительном департаменте ГАСИ, не уточнив подробностей.

Как сообщалось, 25 сентября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора указанной инспекции Александра Строкача.

Перед этим, 25 августа, Кабинет министров уволил Сергея Кузьмина с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

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