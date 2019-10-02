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02.10.19 09:48

Нацбанк выдал валютную лицензию финансовой компании "Масон"

Национальный банк Украины 1 октября принято решение о выдаче лицензии на осуществление валютных операций (торговля валютными ценностями в наличной форме) ООО "ФК "Масон".

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Как отмечает пресс-служба НБУ, компания стала 35 участником валютного рынка, которая имеет генеральную лицензию/лицензию на осуществление валютных операций, передает БизнесЦензор.

Согласно реестру юрлиц, компания создана в марте 2018 года, зарегистрирована во Львове, ее бенефициарами указаны Андрей и Наталья Гаврылив.

Андрей Гаврылив известен как владелец группы компаний "Адамас", которая объединяет компании в сфере строительства и управления недвижимостью, розничной торговли и производства ювелирных изделий.

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