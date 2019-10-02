Нацбанк раскрыл темы совещания с Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по итогам состоявшегося накануне совещания руководства НБУ с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и командой финансово-экономического блока правительства, передает БизнесЦензор.

В НБУ подчеркивают, что базой для ускорения экономического роста должны быть стабильная макроэкономическая ситуация, сотрудничество с МВФ и структурные реформы.

"Со своей стороны Национальный банк работает, чтобы заложить для этого надежный фундамент в виде низкой и предсказуемой инфляции, развития здорового, прозрачного и надежного финансового сектора – не только банков, но и благодаря принятию закона о "сплите" небанковских финучреждений", – говорится в сообщении.

В части обсуждения ситуации на валютном рынке Нацбанк отмечает, что укрепление курса гривни является признаком макроэкономической стабильности и следствием появления новых фундаментальных факторов.

"Во-первых, благодаря углублению интеграции Украины мировые рынки капитала сформировался устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый госдолг. Во-вторых, в Украине рекордно выросла урожайность зерновых в Украине. Это уже не ситуативное явление, это новая реальность валютного рынка", – указывают в НБУ.

В отношении снижения инфляции НБУ признает, что население не ощущает снижения цен, несмотря на укрепление курса гривни.

"Это имеет много объяснений. Частично – инерционность в установлении цен. Частично – низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости. Частично – влияние других факторов, которые, как и курс, влияющих на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которое уже длительное время наблюдается в Украине", – отмечают в Нацбанке.

В части необходимости оживления кредитования Нацбанк напоминает, что для увеличения доступа к дешевым кредитным ресурсам необходимы совместные усилия многих ветвей власти.

"Вклад Национального банка – снижение инфляции, постепенное смягчение монетарной политики, создание условий для очистки банковских балансов от плохих активов... В то же время проведение структурных реформ как запуск рынка земли и завершения судебной реформы позволит ослабить кредитные риски, которые банки также закладывают в процентные ставки", – подчеркивается в сообщении.

"Кроме того, участники встречи обсуждали вопросы поддержания финансовой стабильности и усиления координации монетарной и фискальной политик", – добавили в НБУ.

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В свою очередь в пресс-службе президента по итогам встречи сообщили, что во время совещания обсуждались вопросы макроэкономической ситуации, совместные мероприятия правительства и Национального банка, направленные на повышение доступности кредитования, и результаты работы миссии Международного валютного фонда.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по проведению структурных реформ, борьбе с теневой экономикой и коррупцией. И я верю, что совместными усилиями правительства, парламента и Национального банка мы сможем достичь ускоренного экономического роста", – цитирует пресс-служба Зеленского.

По словам главы государства, дальнейшая реформа финансового сектора является важным элементом устойчивого развития экономики и усиления доверия со стороны инвесторов и международных партнеров.

Перед началом совещания Владимир Зеленский встретился с командой НБУ и пожелал плодотворной и конструктивной работы.

"Национальный банк Украины был, есть и будет независимым – мы за это. Главное, что люди делают профессиональную и сложное дело, благодарен вам за это", – сказал президент.

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