Минюст сменил состав антирейдерской комиссии

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Мы перезагружаем работу комиссии для выработки устойчивой практики, единых подходов к рассмотрению жалоб, что будет способствовать эффективной защите прав юридических и физических лиц. Наша цель – защитить бизнес и недвижимость от рейдерских захватов, которые происходят путем осуществления незаконных регистрационных действий в государственных реестрах", – отметила Онищук.

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В обновленный состав Комиссии вошли директор Департамента государственной регистрации и нотариата Владислав Власюк (председатель), главный специалист отдела обеспечения деятельности Комиссии Управления рассмотрения обращений и обеспечения деятельности Комиссии Владимир Володкович (заместитель председателя), заместитель директора Департамента государственной регистрации и нотариата Роман Дробоцький (секретарь).

Также в составе Комиссии – главный специалист отдела организации нотариальной деятельности и финансового мониторинга Управление по вопросам нотариата Департамента государственной регистрации и нотариата Александр Колотилов, заместитель директора Департамента - начальник Управления нормативно-правового обеспечения государственной регистрации Департамента частного права Анатолий Лещенко.

Членами комиссии также назначены главный специалист отдела обеспечения деятельности Комиссии Управления рассмотрения обращений и обеспечения деятельности Комиссии Андрей Лугченко, заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии Управления рассмотрения обращений и обеспечения деятельности Комиссии Наталья Степанова и главный специалист отдела обеспечения деятельности Комиссии Управления рассмотрения обращений и обеспечения деятельности Комиссии Наталья Чуловская.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 сентября, принял решение, которым разрешил подавать жалобы в комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации онлайн и обязал публиковать все выводы комиссии. Также Минюст обещал привлечь к работе комиссии высококвалифицированных и высокооплачиваемых юристов из частного сектора.





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