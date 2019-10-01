Китай до конца года может открыть рынок для украинской курятины, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Сейчас на правительственном уровне идут переговоры между двумя странами об отрытии китайского рынка для украинской курятины. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, соответствующее соглашение может быть подписано уже до конца года.

Открытие китайского рынка ожидает и крупнейший производитель курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

"Они начнут потреблять все больше и больше курятины", - прогнозирует Косюк.

Выгодная для Украины и отечественных производителей ситуация сложилась на фоне острой нехватки свинины в Китае из-за АЧС, и последующим переходом китайцев на другие виды мяса, включая курятину.

По данным правительства США, экспорт птицы из Украины удвоился с 2015 года, и, согласно прогнозам, в этом году страна отгрузит около 350 тыс. тонн. При этом Украина сегодня занимает седьмое место в мире по экспорту.

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП в 2018 году произвел около 617 тыс. тонн птицы, при этом ЕС, Ближний Восток и Африка считаются основными экспортными рынками компании. Азия в настоящее время не является основным направлением деятельности компании из-за расстояния.

Косюк основал МХП два десятилетия назад.

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