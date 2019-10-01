БизнесЦензор

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01.10.19 19:33

С вечера пятницы до утра воскресенья в центре Киева перекроют движение транспорта

В первые выходные октября, 5-6 октября, с 08:00 до 18:10 в столице пройдет "10 Киевский международный марафон" (10th Wizz Air Kyiv City Marathon). В связи с этим событием распоряжением Киевской городской государственной администрации №1723 предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций.

киев,фонтан,центр

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает БизнесЦензор.

В частности:

Одновременно с этим 5 октября с 13:00 до 18:10 состоятся забеги на дистанции 4,2 км и 10 км по маршрутам:

Дистанции марафона (42,195 км) и марафона (21,0975 км) бегуны будут преодолевать на следующий день, 6 октября с 08:00 до 16:00 по маршрутам:

Все участники забега Rexona Mini Marathon 4,2 км, который состоится в рамках юбилейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon 5 октября, присоединятся к благотворительности. Часть средств от каждой регистрации будет перечисляться на помощь онкобольным детям в рамках нового благотворительного проекта KIND Challenge, который ставит целью собрать 3 млн грн для онкобольных детей до конца 2019 года. Собранные средства поступают на счет благотворительного фонда "Таблеточки" и будут потрачены на лекарства для онкобольных, оборудование для онкоотделений, амбулаторные квартиры и психологическую помощь.

Кроме того, уже второй год подряд в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon, который организуется компанией Run Ukraine, состоится забег для ветеранов АТО/ООС, военных и волонтеров "Ветеранская десятка". Участие в забеге смогут принять подразделения действующих военных ВСУ, Национальной гвардии Украины, СБУ, МВД, курсанты военных училищ и лицеев, ветераны войны, семьи погибших участников боевых действий, общественные объединения ветеранов АТО, добровольческих формирований и волонтеров.

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