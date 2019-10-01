"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на Покрову

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Поезд № 191/192 Киев-Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 07:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 237 Киев-Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытия Днепра в 06:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 205 Покровск-Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса-Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытия Днепра в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд № 168 Львов-Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 779/780 Сумы-Киев будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Виннице в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в сумы в 21:34.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

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