Кабмин изучит вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию, – Гончарук

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем. Все, кто потребует, получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – заявил Гончарук.

Кроме того, премьер подчеркнул, что будет прилагать все усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.

"Каждая украинская семья – аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", – добавил Гончарук.

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