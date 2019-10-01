Крупнейшая IT-компания Украины предупредила об оттоке специалистов при повышении налогов

Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский, передает БизнесЦензор.

По словам Яворского, украинские налоги на IТ-отрасль не конкурируют с налогами других отраслей украинской экономики, а конкурируют с IТ-налогами других стран, в первую очередь Европы и США.

"Если налог (на IТ) в Украине вырастет более чем на 10%, он практически размоет барьер между "оставаться или переезжать". И чем меньше будет становиться разница в налоговой политике, тем легче люди будут менять страну проживания, чтобы в итоге получить более высокий уровень медицины, лучшие дороги, качественное жилье, личную безопасность",- подчеркнул Яворский.

Он отметил, что налоговая нагрузка на IТ в Украине должна быть такой, чтобы у бизнеса не возникало необходимости релоцироваться в другие страны, которые могут предложить более привлекательные налоговые и другие инфраструктурные условия для работы и жизни людей.

"Существующая сегодня в Украине налоговая политика в какой-то мере сдерживает граждан от эмиграции в другие страны, поскольку сложившаяся разница в налогах компенсирует тот факт, что инфраструктура для жизни в нашей стране является достаточно устаревшей. Так что, на мой взгляд, небольшое увеличение налогов для IТ-отрасли в Украине возможно, но должно быть постепенным и не должно привести к утечке кадров в другие страны", - отметил топ-менеджер.

Яворский также подчеркнул, что, помимо прямой уплаты налогов в бюджет, украинские айтишники создают от трех до пяти рабочих мест в смежных сферах.

"Так что, с одной стороны, можно сказать, что налоговая нагрузка на отрасль действительно маленькая. Но с другой, стоит помнить, сколько денег эта отрасль привносит в страну и непрямым способом", - заявил Яворский, подчеркнув, что повышение налогов не должно рассматриваться в отрыве от других мер, направленных на повышение привлекательности страны как для бизнеса, так и для специалистов.

По словам вице-президента по стратегии и технологиям GlobalLogic, важно понимать, что в налоговые поступления в бюджет от IT-отрасли входят не только 5% единого налога и ЕСВ, которые платят независимые IT-специалисты, но также платежи в бюджет от IT-компаний по налогу на прибыль (по ставке 18%) и НДС (по ставке 20%). Кроме того, по мере роста бизнеса потребность IТ-компаний в офисных площадях, инфраструктуре и сервисах непрерывно растет, что тоже существенно увеличивает налоговые поступления в бюджет.

Согласно данным ассоциации "ИT Украины", за первое полугодие 2019 года налоговые поступления в бюджет страны от IT-отрасли составили приблизительно 8 млрд грн, что почти на 30% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Из этой суммы около 6 млрд грн - платежи компаний в сводный бюджет Украины по налогам и около 2 млрд грн - поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Читайте также: На туроператора Thomas Cook работало 150 специалистов украинской IТ-компании

Как соощалось, в начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

"GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" – крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и штат из более 4,5 тыс. инженеров в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram