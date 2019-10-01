Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", – цитирует пресс-служба главу НБУ Якова Смолия.

Согласно сообщению, в главный офис центробанка кроме президента также прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

Перед проведением совещания Зеленский провел встречу с сотрудниками регулятора.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", – цитирует Зеленского пресс-служба НБУ.

Со своей стороны глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия. В том числе правительство должно провести структурные реформы.

"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого – ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное – восстановление кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем", – сказал Смолий.

В НБУ сообщают, что сейчас проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

"Об итогах встречи будет сообщено отдельно", – отмечают в пресс-службе Нацбанка.

Как сообщалось, на минувшей неделе миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Ожидается, что переговоры по новой трехлетней программе кредитования с Фондом продолжатся через две недели в Вашингтоне.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram