Крупнейшая IT-компания Украины оценила долю официально оформленных IТ-специалистов в 2%

Об этом вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам топ-менеджера, такая ситуация сложилась из-за высоких налогов при официальном трудоустройстве, которые превышают 40% фонда оплаты труда.

"На текущем международном рынке такая налоговая нагрузка больше, чем в Польше, и фактически сравнима с Германией...При этом Украина в этом отношении воспринимается как страна, которая должна быть "дешевле". Так какой смысл платить такие деньги в Украине, когда их можно потратить без рисков на специалистов в той же Америке или Европе? И это толкает компании на то, чтобы сотрудничать со специалистами как с ФЛП", – сказал Яворский.

По словам вице-президента GlobalLogic, чтобы ускорить в Украине процесс перехода от аутсорсинговой модели к продуктовой, стране необходимы реформы в экономической политике и законодательных актах.

"Когда в Украине появится стабильная экономическая политика и возможность привлечения капитала, наши предприниматели вернутся и смогут построить многое, уже в пределах – и во благо – собственной страны", – добавил Яворчкий.

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Как соощалось, в начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

"GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" – крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и штат из более 4,5 тыс. инженеров в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

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