Словенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротстве

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию словенского перевозчика. передает БизнесЦензор.

Компания, находившаяся в плачевном финансовом состоянии, так и не смогла найти потенциального инвестора. Поэтому 30 сентября официально было объявлено о банкротстве авиаперевозчика.

"Процедура банкротства была инициирована руководством компании из-за неплатежеспособности компании и основана на словенских финансовых операциях, процедурах неплатежеспособности и законе об обязательном роспуске, которые обязывают руководство компании, находящейся в положении Adria Airways, подать заявление о банкротстве. У суда есть трехдневный, установленный законом, срок, в течение которого он принимает решение об открытии процедуры банкротства", – говорится в официальном сообщении Adria Airways.

Компания объявила, что отменит все регулярные рейсы из-за начала процедуры банкротства.

В начале минувшей недели Adria Airways приостановила свои полеты. До того американская компания AeroCentury разорвала контракт с Adria о лизинге двух Airbus 319. Лизинговый договор на третий самолет также будет аннулирован.

В октябре 2017 года словенскя авиакомпания начала выполнять прямые рейсы Любляна-Киев, но через год прекратила летать по маршруту.

С начала осени это уже третий случай банкротства авиаперевозчиков: 6 сентября французская Aigle Azur отменила все рейсы, 23 сентября были отменены рейсы всех авиакомпаний группы Thomas Cook (за исключением Condor).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram