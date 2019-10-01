Morgan Stanley прогнозирует рост ВВП Украины в 2020 году на 3,2%

Это прогнозирует банк Morgan Stanley, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку перспектива земельной реформы становится более определенной, мы повышаем наш прогноз роста экономики (Украины) и курса гривни. Теперь ожидаем роста ВВП на 3,2% в 2020 году с дальнейшим ускорением до 3,6% ВВП в 2021 году. Мы также прогнозируем курс 26,5 грн/1$ на конец 2019 года и 27,5 грн/1$ к концу 2020-го", – говорится в прогнозе банка.

Согласно прогнозу, Morgan Stanley также ожидает первый транш от Международного валютного фонда для Украины до конца текущего года, что может последовать за принятием закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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