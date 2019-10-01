Счетная палата обнаружила нарушения при выделении дотаций холдингу Косюка

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты, передает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Счетной палатой аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных на оказание государственной поддержки агропромышленному комплексу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Счетная палата проверила 2,8 млрд грн по двум бюджетным программам, которые в 2018 году Минагрополитики использовало на государственную поддержку отрасли животноводства (2,4 млрд грн) и развитие хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними (0,4 млрд гривен).

В целом в прошлом году поддержкой по этим двум программам воспользовалось более 1700 субъектов хозяйствования в сельском хозяйстве, что составляет менее 4% от общего количества.

При этом почти 1 млрд грн "из-за несовершенства существующих механизмов предоставления государственной поддержки" получили связанные юридические лица.

"Это – почти 40% общего объема государственной поддержки по двум вышеуказанным программам и более 70% от объема государственной поддержки животноводства, предоставленной по направлению "Частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов", – отмечается в сообщении.

В то же время, напомнили в Счетной палате, закон "О государственной поддержке сельского хозяйства" предусматривает, что с 1 января 2018 года одному сельскохозяйственному товаропроизводителю раз в год может предоставляться дотация не более чем на 150 млн грн с учетом связанных лиц.

Однако в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства, соответствующие изменения правительство внесло только в 2019 года.

"При этом в 2018 году, Минагрополитики, в соответствии с Порядком, на государственную поддержку животноводства направило 982 млн грн субъектам хозяйствования, которые являются связанными между собой лицами. А это на 832 млн грн больше, чем предусмотрено вышеупомянутым законом. Поэтому в Счетной палате убеждены, что часть средств, выделенных на поддержку животноводства, использованы с нарушением закона", – подчеркивается в сообщении.

По мнению Счетной палаты, всего по вышеуказанным программам в прошлом году с нарушением законодательства использовано более 1 млрд грн и не по целевому назначению – 6,6 млн грн. Установлен факт нанесения ущерба госбюджету в сумме 3,2 млн грн и 16,8 млн грн от неэффективного управления средствами, которые вследствие их неиспользования, возвращены в госбюджет.

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Как сообщалось, в 2018 году предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7 млрд грн.

В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.

В начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

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