Danske Bank прекратил работу филиала в Эстонии после скандала с отмыванием денег

Как сообщила пресс-служба филиала, таким образом Danske Bank практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии в соответствии с предписанием Финансовой инспекции страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предписание было вынесено Финансовой инспекцией Эстонии в феврале нынешнего года и 1 октября датский банк подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг.

Как отмечается в сообщении, в Эстонии осталось решить только связанные с ликвидацией технические вопросы. Так, ближайшие дни будут удалены все логотипы Danske Bank с его главного офиса, расположенного в центре Таллина.

Кредитный портфель корпоративных клиентов банка был переведен в литовский филиал Danske, обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

Читайте также: Гендиректора Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием российских денег в Эстонии

Как сообщалось, действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло более 200 млрд евро подозрительного происхождения, в том числе из России и других стран бывшего СССР.

В июле 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как глава Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление в отношении 26 сотрудников эстонского филиала.

По информации Браудера, местные банковские сотрудники создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank.

Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена (Tomas Borgen). Следствие по делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.