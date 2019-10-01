СБУ начала расследовать схему перепродажи квартир под руководством заместителя Кличко

Об этом свидетельствуют постановления Днепровского райсуда Киева от 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По данным следователей спецслужбы, противоправная деятельность заключалась в отчуждении квартир, которые строились коммунальными предприятиями Киева – "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Спецжилфонд".

Следствие установило, что эти коммунальные предприятия заключали с частными компаниями "предварительные договоры купли-продажи квартир", в которых указывались цены ниже рыночных.

При этом сами фирмы денег за квартиры не платили, подыскивая на них реальных покупателей, которые по договору "переуступки права требования" оплачивали как сумму, указанную в "предварительном договоре", в пользу коммунальных предприятий, так и 20-30% этой суммы в пользу указанных компаний-посредников.

По данным СБУ, таким образом в 2016-2019 годах "Житлоинвестбуд-УКБ" заключило "предварительные договоры купли-продажи квартир" с 36 компаниями-посредниками, а "Спецжилфонд" – с 19 фирмами.

11 сентября суд предоставил следователям доступ к оригиналам договоров, заключенных коммунальщиками с посредниками.

Как отмечает издание, это один из эпизодов, которые СБУ расследует в указанном уголовном производстве от 6 августа 2019 года по ч.3 ст.191 УК Украины.

По второму эпизоду расследуются обстоятельства победы ООО "Эко-Строй-Трейд" на "разыгранных" тендерах коммунальных предприятий КГГА (КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ", КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев") по строительству и реконструкции жилых домов и дорог (дорог) на общую сумму 521,59 млн грн. А также – в закупках на 7,09 млрд грн, которые провели КП "Спецжилфонд" и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" в 2017-2018 годах по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, жилых домов, канализации и канализационного коллектора.

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Дело СБУ было открыто в августе, когда спецслужбу возглавил бывший директор ООО "Квартал 95" Иван Баканов. Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко и председатель Офиса президента Андрей Богдан высказывали свои амбиции в отноошении кресла мэра Киева, которое ныне занимает Виталий Кличко.

ООО "Эко-Строй-Трейд" было основано в декабре 2014 года, его владельцами был житель Кировограда Юрий Венжик и Дмитрий Кириченко из села Росава в Киевской области. 20 декабря 2015 года фирма сменила владельца и директора, им стал киевлянин Максим Половко, который через цепочку партнеров связан с компаниями, близкими к экс-директору КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Вячеславу Непопу и Михаилу Голицк – экс-главе Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и президенту АО "ХК "Киевгорстрой".

Как известно, Вячеслав Непоп возглавлял КП "Житлоинвестбуд-УКБ" с 2002 по 2018 годы. 27 июля 2018 года он был назначен заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

КП "Спецжилфонд" с 2016 года возглавляет депутат Киевсовета от фракции БПП Владимир Шарий.

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