"Киевстар" повысил тарифы для новых абонентов

Компания закрыла для подключения прежний список тарифов по предоплате, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

В том числе прекращена возможность подключиться по тарифу "Безлим Соцсети" (стоил 75 грн за 4 недели), "Безлим Мессенджеры" (100 грн), "Безлим Видео" (150 грн), "Максимальный Безлим 2019" (225 грн), "Киевстар Комфорт 2018" (3 грн в день) и "Давайте Еще! 2018" (65 грн за 4 недели).

В то же время "Киевстар" с 1 октября запускает пять новых тарифов для клиентов предоплаченной связи.

В тарифе "Киевстар Комфорт" за 75 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети оператора, 30 минут на другие номера по Украине и всего 100 Мб мобильного интернета.

В тарифе "Общение без границ" за 125 грн за четыре недели – безлимитные звонки в сети "Киевстар", 3 Гб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу. Кроме того, в тарифе – безлимитный интернет для социальных сетей, мессенджеров и других приложений.

В тарифе "Развлечение без границ" за 175 грн за четыре недели абоненты получают безлимитный интернет для музыкальных приложений, онлайн-игр и к сервисам Steam и Twitch. Также в тарифе безлим в сети "Киевстар" – 6 Гб интернета для других потребностей, 60 минут на другие мобильные и за границу.

В тарифе "Видео без границ" за 225 грн за четыре недели абоненты получат безлим в сети "Киевстар", 9 Гб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу. Без писания мегабайт в тарифе можно пользоваться YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговимы сервисами.

Тариф "Максимальный Безлим" за 300 грн за четыре недели предусматривает безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл производство против ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "Лайфселл" в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода в ноябре 2018 года.

В ходе расследования "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" сообщили о готовности только частично отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу в виде посуточных тарифов.

В итоге Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации крупнейшим операторам мобильной связи – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell – отказаться от установления периода действия тарифных пакетов в 28 дней (4 недели).

Напомним, перед этим мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.

Таким образом, в целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

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