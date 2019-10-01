Профицит сводного платежного баланса с начала года вырос в 13 раз, – НБУ

Об этом свидетельствую предварительные данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,15 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года.

В то же время, по данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 года вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (2,8% ВВП) в августе 2018 года.

Импорт товаров в августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%.

Объем экспорта товаров в августе составили $3,9 млрд. Экспорт продовольственных товаров (в т.ч. зерновых) вырос на 19,7% (в июле –на 36,5%), минеральных продуктов (в т.ч. руд) – на 38% (в июле – на 37,6%).

Объем импорта товаров составил $5,2 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 1,5% (в июле – на 11,3%). Объемы неэнергетического импорта возросли на 11,2% (в июле – на 16,3%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 24,8%).

В целом за январь-август 2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП).

Чистые внешние заимствования (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили $509 млн (в августе 2018 года – $356 млн). Всего за восемь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $1,7 млрд (в январе-августе 2018 года – $2 млрд).

Читайте также: Нацбанк увеличил план скупки валюты на межбанке до $30 миллионов в день

Чистый приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету составил $383 млн).

Всего за январь-август 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $3,9 млрд, а за аналогичный период прошлого года – $2,1 млрд.

При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил $294 млн (в августе-2018 года – $185 млн), 77% из которых были направлены в реальный сектор.

За восемь месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,5 млрд (из них операции переоформления долга в уставный капитал составляли 8%), а за соответствующий период прошлого года – $1,4 млрд (операции переоформления долга в уставный капитал составляли 30%).

За январь-август 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за соответствующий период 2018 года – на $723 млн.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в июле 2019 года был сведен с профицитом $1,28 млрд по сравнению с дефицитом $170 млн в июле 2018 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram