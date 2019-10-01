Нацбанк увеличил план скупки валюты на межбанке до $30 миллионов в день

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор.

Как пояснил Чурий, возможности для расширения покупки валюты Национальным банком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Прежде всего речь идет о притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг.

"Интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ имеет не спекулятивный характер – в украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда. Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг – это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке", – отметил Олег Чурий.

По словам замглавы НБУ, другой новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке сейчас и останется таким в дальнейшем, – это рекордный рост урожайности зерновых в Украине. В частности, по предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокая урожайность пшеницы и ячменя в Украине по крайней мере с начала 2000-х годов.

"Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, является не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", – отметил Чурий.

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В то же время, как отмечают в НБУ, заметного спроса на валюту предприятия реального сектора экономики не демонстрируют. Кроме того, в сентябре значительные объемы внешних платежей государственными предприятиями были осуществлены за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств.

В таких условиях, по оценкам Национального банка, увеличение объемов валютных интервенций позволит активнее пополнять международные резервы без нарушения принципа рыночного курсообразования гривни. Так, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре 2019 года составила более $3,9 млрд. В то же время официальный курс гривни за этот же период укрепился на 12,5%.

Как сообщалось, во втором-третьем кварталах 2019 года Национальный банк Украины объявил о намерении покупать на межбанке до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше, по ставнению с индикатором на первый квартал.

Нацбанк указывал, что плановые объемы интервенций имеют индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.

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