Кабмин вывел из набсовета "Укрэксимбанка" связанного с бизнесом Азарова менеджера

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №877 от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в августе Национальный банк Украины отклонил кандидатуру Торстена Пауля на должность председателя наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка".

Ранее журналисты выяснили, что избранный председателем набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.

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