Зеленский подписал указ о целях развития Украины до 2030 года

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №722/2019 от 30 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.

Документ разработан "с целью обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".

Согласно указу, президент установил целями устойчивого развития Украины на период до 2030 года преодоление бедности, преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Среди прочего документ также определяет целями обеспечение комплексного и справедливого качественного образования, обеспечение гендерного равенства, обеспечение доступности водных ресурсов, доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, содействие экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех.

Президент также установил целями создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям, сокращение неравенства, обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов, обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства.

Среди целей Зеленский также указал принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов, защиту и восстановление экосистем суши, разворота процесса деградации земель.

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"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", – отмечается в документе.

В связи с этим Кабмину поручено в двухмесячный срок провести анализ прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию.

Правительству также поручено создать систему мониторинга реализации Целей устойчивого развития и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта.

Кроме того, научным заведениям рекомендовано учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований.

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