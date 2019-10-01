Кабмин усовершенствовал механизм назначения премий чиновникам

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №851 от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановления Кабинета министров от 20 апреля 2016 года №304 "Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе" и от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов".

В частности, внесенными изменениями уточнены сроки подачи документов для назначения надбавок и премий чиновникам, а также утверждены образцы подачи таких предложений для утверждения руководством.

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