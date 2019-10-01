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01.10.19 08:55

Кабмин назначил временного руководителя Госрезерва

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства резерва начальника финансового управления указанного агентства Владимира Мароха.

Кабмин назначил временного руководителя Госрезерва

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №874-р от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №873-р от 29 сентября Кабмин признал утратившим силу распоряжение №506 от 5 июля "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства резерва Украины на Котова П. В.".

Как сообщалось, 25 сентября Кабмин уволил руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.

В июле Кабинет министров в связи с отстранением от должности Вадима Мосийчука назначил исполняющим обязанности главы Госрезерва первого заместителя ведомства Павла Котова, помощника экс-главы фракции БПП Артура Герасимова и бывшего помощника бывшего первого вице-премьера Стапана Кубива.

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