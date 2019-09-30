Fitch повысил рейтинг агрохолдинга "Кернел" Веревского

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Повышение РДЭ отражает наши ожидания того, что высокая и растущая доля экспортной прибыли (2019 финансовый год: 95% EBITDA) в сочетании с улучшением макроэкономической стабильности в Украине приведет к снижению давления на кредитный профиль "Кернел" со стороны украинской операционной среды", – отмечается в сообщении агентства.

Рейтинг поддерживается вертикальной интеграцией "Кернел" (от сырья до логистической инфраструктуры), что обеспечивает более высокую рентабельность по сравнению с международными аналогами, добавляет Fitch.

Агентство поясняет тот факт, что рейтинг "Кернел" на две ступени превышает суверенный рейтинг Украины, ожиданием, что компания будет поддерживать значительные остатки денежных средств за пределами Украины и удобным графиком погашения долга в иностранной валюте. В результате коэффициент обслуживания долга в твердой валюте, ориентировочно составивший 1,7 раза в 2019 ФГ, будет со значительным запасом превышать 1,5 раза в 2020-2021 ФГ.

Fitch также сообщило, что присвоило рейтинг на уровне "BB- (EXP)" запланированным "Кернел" еврооблигациям, которые намечено выпустить на сумму $300-350 млн со сроком погашения от пяти до семи лет. По данным агентства, выручка от нового выпуска будет использоваться главным образом для рефинансирования существующего долга и финансирования оборотного капитала, а остаток – для общих корпоративных целей.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018-июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% – до $3,992 млрд, EBITDA – на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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