Количества препаратов в программе "Доступные лекарства" до 2024 года будет увеличено вдвое

Такая инициатива содержится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, правительство рассчитывает на улучшение доступности лекарственных средств, в частности, благодаря увеличению количества принимающих в программе реимбурсации аптечных учреждений до 22 тыс. аптек.

Как уточнили в Национальной службе здоровья Украины, в настоящее время в программе реимбурсации принимают участие 254 наименования лекарственных средств, из которых 78 можно получить безоплатно.

По состоянию на конец сентября 2019 года договор об участии в программе реимбурсация с НСЗУ уже заключили 1108 аптечных учреждений (юрлиц). Лекарственные средства по программе реализуются в 7 439 аптеках.

В рамках программы "Доступные лекарства" выписано 6,822 млн рецептов, из которых отпущено 83,14%.

Лидером по выписке по отпуску рецептов по программе является Днепропетровская (выписано 808 344 рецепта), Харьковская (выписано 539 236 рецептов) и Львовская (выписано 432 632 рецепта) область.

НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" с 1 апреля 2019 года. Программа была внедрена в 2017 году в программе принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

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