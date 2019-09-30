Запасы угля на складах ТЭС ниже прошлогодних на 29%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 280,8 тыс. тонн, что на 5,6% (на 15 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 40% (80,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время запасы газового угля составляют 886,9 тыс. тонн, что 10% (80,7 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 38,5% (556,1 тыс. тонн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 3,9% (5,1 тыс. тонн) – до 136,5 тыс. тонн. Данный объем запасов в два раза меньше показателя прошлого года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

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