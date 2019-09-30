Кабмин намерен вдвое снизить монополизацию 5 основных отраслей

Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности, планирует привлечь больше доходов от управления государственной собственностью за счет RoA государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году и уменьшения доли государства в экономике до 5%. Кроме того, более тысячи неэффективных госпредприятий, согласно программе Кабмина, будет ликвидировано.

"Мы будем содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию - она позволит передать сотни субъектов хозяйствования госсектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию", - отмечается в планах правительства и уточняется, что благодаря этому министерства смогут сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью.

Также планируется сформировать набсоветы на стратегических предприятиях и создать Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.

"Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов", - считают в Кабмине.

В планах правительства - корпоратизировать все госпредприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества.

Помимо этого, с целью защиты от злоупотреблений монопольным положением планируется усилить институциональную способность и политическую независимость Антимонопольного комитета и создать инструмент принудительного разделения монополий.

"Мы разработаем действенный инструмент принудительного разделения монополий. Субъекты пяти крупнейших рынков будут проверены на наличие монопольных злоупотреблений и в случае необходимости будут запущены процессы разделения", - обещают в Кабмине.

Кабмин также планирует упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты, для граждан и бизнеса, и разработать порядок введения госрегулирования цен на товары монополистов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram