Минрегион предложил установить дополнительный сбор для производителей упаковки

Об этом заявила глава министерства Алена Бабак во время киевского муниципального Форума по вопросам обращения с бытовыми отходами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра, принятие закона станет первым шагом в реализации Национального плана и Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года.

"В Украине вопрос раздельного сбора бытовых отходов пока не повсеместный только потому, что не имеет инструмента финансирования этих мероприятий. Конечно, надо начинать с себя, но раздельный сбор все же имеет вводиться не на волонтерстве, а на законах и четких требованиях к производителям товарной продукции в упаковке. С ежегодным доведением показателей, сколько в процентах, килограммах или тонах должно быть той или иной упаковки передано на утилизацию или переработку. Государство в каждом случае должен контролировать соблюдение этих показателей. Именно расширенная ответственность производителя должна заработать в Украине немедленно", – заявила Бабак.

Министр отметила, что расширенная ответственность производителя – это дополнительные средства, которые производитель отечественной и иностранной товарной продукции в упаковке должен направить на организацию раздельного сбора бытовых отходов в населенных пунктах.

"Это будет первым шагом, который сдвинет дело с мертвой точки. Я надеюсь, что политическая воля будет и в парламенте, и в обществе для того, чтобы мы перешли к системе раздельного сбора бытовых отходов", – добавила Алена Бабак.

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