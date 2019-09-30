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30.09.19 19:27

Поток иностранных туристов в Украину должен расти на 500 тысяч ежегодно, – Кабмин

Ежегодный рост числа иностранных туристов минимум на 500 тыс. и двукратное увеличение числа украинцев, выезжающих за пределы своей области, определены одним из критериев эффективности работы Министерства культуры, молодежи и спорта в программе деятельности правительства Украины до 2024 года.

Поток иностранных туристов в Украину должен расти на 500 тысяч ежегодно, – Кабмин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Для этого планируется прежде всего определить место Украины на туристической карте мира, создать бренды из существующих точек притяжения и запустить программу по их продвижению", – говорится в документе.

Предполагается также создать новые и присоединиться к существующим сетям европейских туристически-культурных маршрутов.

Согласно расчетам правительства, успешная реализация программы будет способствовать повышению доли культурного, креативного продукта, спорта и туризма до 12-14% ВВП.

Как ранее сообщало Минэкономразвития, в 2018 году количество иностранных туристов, посетивших Украину, впервые за три года сократилось примерно на 400 тыс. и составило 14,2 млн человек. В то же время в два предыдущих года оно быстро росло: в 2017 году - почти на миллион, а в 2016 году - на 1,2 млн.

Несмотря на уменьшение общего числа туристов в 2018 году, Госпогранслужба зафиксировала рост их числа из стран, не имеющих с Украиной общих границ: из Испании - на 68%, Великобритании - на 47,3%, Литвы - на 23,4%, Италии - на 15,4%, Германии - на 13,3%, Франции - на 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%.

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